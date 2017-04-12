В Никольске из-за прорыва плотины затопило дворы

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12 апреля 2017, 16:34Происшествия
В городе Никольске Пензенской области на плотине выбило шлюз - в результате затопило территорию нескольких домов. Ситуацию ИА «Пенза-Пресс» прокомментировала глава администрации Никольского района Людмила Линина.
Людмила Линина отметила, что в настоящее время на месте работает специальная комиссия.
«Имущество не пострадало, вода зашла лишь во дворы. Смотрим также на автомобили – где-то вода поднялась до ковриков, в поле зрения – две машины. Большого ущерба нет. Пруд был спущен еще с осени. Это остатки воды. Пока у комиссии нет заключения», - сообщила она.
Глава администрации Никольского района заверила, что чрезвычайной ситуации нет - бетонная плотина на месте.
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