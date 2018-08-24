В Никольске иномарка сбила пешехода

Звонок на пульт дежурного поступил 23 августа в 10.09. На улице Ленина Renault Duster сбил пешехода. О состоянии пострадавшего неизвестно.

«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».