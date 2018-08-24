24 августа 2018, 13:36Происшествия

В Никольске иномарка сбила пешехода

В Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.

Звонок на пульт дежурного поступил 23 августа в 10.09. На улице Ленина Renault Duster сбил пешехода. О состоянии пострадавшего неизвестно.

«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7346291/

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