В Никольске иномарка сбила пешехода

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24 августа 2018, 13:36Происшествия
В Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.
Звонок на пульт дежурного поступил 23 августа в 10.09. На улице Ленина Renault Duster сбил пешехода. О состоянии пострадавшего неизвестно.
«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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