28 декабря 2017, 12:08Происшествия В Никольске иномарка сбила пешехода В Никольском районе Пензенской области утром произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, авария произошла 28 декабря в 7.52 на улице Белинского в городе Никольск. «Шеврале Лачетти» сбила пешехода, его состояние пока неизвестно.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтхники.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6286295/

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