В Никольске иномарка сбила пешехода

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28 декабря 2017, 12:08Происшествия
В Никольском районе Пензенской области утром произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, авария произошла 28 декабря в 7.52 на улице Белинского в городе Никольск. «Шеврале Лачетти» сбила пешехода, его состояние пока неизвестно.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтхники.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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