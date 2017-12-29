29 декабря 2017, 12:38Происшествия В Никольске иномарка сбила пенсионерку В Никольском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на улице Белинского в городе Никольске «Шевроле Лачетти», под управлением 53-летнего мужчины, сбил 69-летнюю женщину.

Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс»

Происшествия

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