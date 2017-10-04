04 октября 2017, 18:57Общество В Никольске художники-стеклодувы соревнуются в профмастерстве В Никольске Пензенской области проходит VII Международный симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России». На нескольких площадках стеклодувы, используя различные техники, создают настоящие произведения искусства.

Температура воздуха в цехе Никольского завода светотехнического стекла - 37 градусов. Рядом с печами для обжига - еще выше. В таких условиях свои произведения искусства создают участники VII Международного симпозиума по художественному стеклу и скульптуре.

Анатолий Пелипенко - художник из Санкт-Петербурга. В профессии мужчина - 41 год. За это время он создал более 1000 витражей, декоративных ваз и предметов интерьера.

«Мы начали варить стекло на основе оксидов металла. Селен добавляем, никель, медь и прочее, а потом все это мелим и добавляем легкоплавные плюсы», - рассказал он.

В паре с Анатолием Пелипенко работает победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший стеклодув Пензенской области» Роман Чиндяев. Чтобы получить изящную вазу, рассказывает мастер, нужно как следует подготовиться.

«Берем неопределенное количество стекла - полубаночку. И уже на нее набираем стекло и формируем баночку. Это так называемый фундамент будущего изделия. Потом после - окончательный набор и обрабатываем», - поделился он.

Участниками симпозиума стали 20 человек - мастера из России и еще пяти стран. Для них в Никольске подготовили несколько творческих площадок. В помещении трудится около десяти мастеров. Здесь они занимаются шлифовкой и оформлением стеклянных сосудов. Анна Афиногентова из Москвы на симпозиуме смогла воплотить в жизнь давние творческие задумки.

«Первое, что хотела попробовать, - это прием, когда художники используют накладное стекло. Выдувается большой пузырь, потом он вдувается обратно и получается ямка», - сказала она.

Международный симпозиум по художественному стеклу и скульптуре завершится 6 октября. Творения художников представят на итоговой выставке, которую организуют в Никольском музее стекла и хрусталя.

Общество

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