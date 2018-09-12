В Никольске художники-стеклодувы поделились секретами мастерства

Международный симпозиум по художественному стеклу «Хрустальное сердце России» (0+) собрал опытных мастеров из разных стран и молодых, начинающих художников. Город Никольск Пензенской области стал площадкой по обмену опытом и творческого общения.

На этот раз больше практики и взаимодействия между опытными и начинающими мастерами. Впервые главной составляющей симпозиума стали мастер-классы именитых художников по стеклу. В программе обучения - занятия по росписи, гравировке, стеклянной скульптуре и технике с красивыми, а для кого-то и загадочными названиями: «Гута», «Фьюзинг», «Моллирование».

«Я впервые на таком мероприятии, это невероятная возможность познакомиться с художниками из разных стран. Это место, где художники могут обменять друг с другом опытом», - сказала студентка Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова Полина Курочкина.

Марта Гэбите - свободный художник из Латвии и участница международных симпозиумов по стеклу, проводимых в разных странах мира. В городе Никольске впервые. Она продемонстрировала технику, которую придумала сама еще в студенческие годы. На симпозиуме из маленьких кусочков стекла и проволоки изготовила красивый купол цирка.

«Я называю это техникой «Бубаки», потому что это слово означает «насекомые», ну и похоже внешне, из-за проволок», - рассказала она.

Неприглядные на вид куски армированного гипса - ничто иное, как формы для изготовления работ в технике «Моллирование». Для него, как правило, используется специальное дорогое стекло с высокими оптическими свойствами. Екатерина Семенова, преподаватель из Москвы, говорит, что приобрести этот материал достаточно сложно, его мало в России. В Никольске же оно сохранилось у многих местных жителей еще с советских времен.

«Моллирование - это, по сути, скульптура из стекла. То есть термодеформация материала под нужную форму. Если на заводе это выдувают или льют, то здесь происходит медленное плавление», - пояснила преподаватель Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова Екатерина Семенова.

Никольский симпозиум не ограничивает мастеров какой-то определенной темой. Все работы - это воплощение свободы творчества. Главное - овладеть определенной художественной техникой. Простая на взгляд обывателя роспись по стеклу, требует не только умения рисовать, но и знания особых качеств используемого материала. Нужно учитывать гладкость и прозрачность стекла, уметь работать специальными красками.

«В их состав входит стеклянная пудра с добавлением флюсов. При нанесении такой краски на поверхность, ее можно стереть, но после обжига это уже невозможно», - рассказала преподаватель Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Мария Усова.

Лучшие работы молодых художников - студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Никольска - займут достойное место в экспозиции музея стекла и хрусталя. В пока еще незаконченной работе «Диалог» уже видна задумка мастеров. Два лица, смотрящих друг на друга - образы актера и зрителя. Стеклянная скульптура расположилась на постаменте возле дома-усадьбы Бахметьевых-Оболенских - основателей стекольного дела в Никольске. Благодаря симпозиуму маленький город стал известен далеко за пределами России.

«Часто бываю на других симпозиумах. Приятно, когда в каталоге мероприятия, например, которое проводится в Чехии, Китае, Японии, Америке или Франции, есть информация о Никольске», - сказал организатор VIII Международного симпозиума по художественному стеклу «Хрустальное сердце России» Александр Фокин.

На память о симпозиуме его участникам будут вручены символичные подарки - сердце на постаменте, а опыт проведения мастер-классов станет доброй традицией.