В Николаевке установили памятник Лаврентию Загоскину

Месяцы планирования и подготовительной работы остались позади. В деревне Николаевка Пензенского района установили памятник известному путешественнику и мореплавателю Лаврентию Загоскину. Сохранить навечно имя исследователя Аляски на его малой Родине решили в рамках проекта «Возвращение к родным берегам-2».

Рабочие установили гранитный постамент на специально приготовленную площадку. В 2018 году в рамках реализации проекта «Возвращение к родным берегам» бюст Лаврентия Загоскина был установлен в Пензе рядом с Музеем народного творчества. Теперь память исследователя увековечили в его родном селе.

«К сожалению, до последнего момента пензенцы мало о нем знали, но благодаря проекту «Возвращение к родным берегам», который был продлен, можем смело сказать, что Лаврентий Алексеевич Загоскин спустя почти 200 лет возвратился на свою малую историческую Родину», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Место для памятника в Николаевке начали искать зимой. Параллельно проект мемориала разрабатывали скульпторы и архитекторы.

«Не хотелось опять делать бюст. Было разработано несколько эскизов, но решили, что памятник будет из камня с бронзовым барельефом. Его изготовили в Санкт-Петербурге. Гравировка выполнялась вручную», - сказал архитектор Антон Белов.

Установка монумента заняла всего час, однако на этом работы не заканчиваются. Территорию вокруг памятника засыплют декоративной щебенкой, кроме того, в порядок приведут газоны, а также установят лавочки, но и это еще не все. Совсем скоро на территории рядом с памятником появится первый в России музей Лаврентия Загоскина под открытым небом.

Следующий этап проекта - официальная церемония открытия памятника Лаврентию Загоскину в селе Николаевка. Она пройдет 12 сентября (0+).