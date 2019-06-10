В Неверкинском районе в ДТП пострадали две женщины

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10 июня 2019, 14:36Происшествия
В Пензенской области на седьмом километре дороги «Неверкино-Илим-Гора» произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 9 июня в 14.40 столкнулись автомобили Lada Kalina, за рулем которой находился 35-летний водитель, и Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали две женщины – 31 и 67 лет, которые находились на пассажирских сидениях первой легковушки. Их с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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