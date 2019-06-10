В Неверкинском районе в ДТП пострадали две женщины

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 9 июня в 14.40 столкнулись автомобили Lada Kalina, за рулем которой находился 35-летний водитель, и Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали две женщины – 31 и 67 лет, которые находились на пассажирских сидениях первой легковушки. Их с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».