В Неверкинском районе работники около двух лет не получали зарплату

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20 января 2017, 15:02Криминал
В Неверкинском районе Пензенской области директор сельхозпредприятия заплатит судебный штраф за невыплату заработной платы.
По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2015 года мужчина задолжал своим работникам 1 миллион 100 тысяч рублей. В течение этого времени труд не оплачивался 59 работникам.
«Установлено, что при наличии неисполненных обязательств перед работниками директор приобрел сельскохозяйственную технику и автомашину, которую использовал в личных целях», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Директор не стал отрицать свою причастность к совершению преступления и возместил в ходе следствия весь долг.
В суде ему назначили судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.
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