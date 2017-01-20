20 января 2017, 15:02Криминал В Неверкинском районе работники около двух лет не получали зарплату В Неверкинском районе Пензенской области директор сельхозпредприятия заплатит судебный штраф за невыплату заработной платы.

По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2015 года мужчина задолжал своим работникам 1 миллион 100 тысяч рублей. В течение этого времени труд не оплачивался 59 работникам.

«Установлено, что при наличии неисполненных обязательств перед работниками директор приобрел сельскохозяйственную технику и автомашину, которую использовал в личных целях», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Директор не стал отрицать свою причастность к совершению преступления и возместил в ходе следствия весь долг.

В суде ему назначили судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

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