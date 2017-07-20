20 июля 2017, 16:01Происшествия В Неверкинском районе подросток перевернулся на «четырнадцатой» В Пензенской области опрокинулась отечественная легковушка.

Авария произошла на дороге, ведущей со стороны границы с Саратовской областью, неподалеку от села Карновар. «ВАЗ-2114» съехал в кювет и опрокинулся. За рулем машины находился несовершеннолетний парень 2001 года рождения. Молодого человека доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По данному факту проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Происшествия

просмотров 61