В Неверкинском районе на выплаты первенцам направлено 273 тысячи рублей

В 2018-м число многодетных семей Пензенской области увеличилось на несколько сотен, всего их стало более десяти тысяч. С начала года в регионе родилось свыше 1000 третьих и последующих детей. Большинство многодетных родителей получает пособие по уходу за ребенком. Напомним, что с 2018 года, по поручению президента, в России также ввели денежную выплату для семей, в которых родился первый ребенок.

Итоги полугодия подвели региональный минтруд, а также специалисты районных управлений социальной защиты. Съемочная группа телеканала «Экспресс» узнала, какие демографические показатели в Неверкинском районе.

Большими и всегда удивленными глазами полугодовалая София смотрит на маму, игрушки и все, что ее окружает. Малышка теперь главная радость в семье Черновых. Ребенок поздний и долгожданный, Соня стала их третьей дочкой. Старшие, Алина и Яна, для малютки - и сестры, и няни.

«Чтобы дети не давали стареть, всегда в доме был смех. Люди в нашем возрасте уже дедами становятся, а мы еще родителя молодые», - сказал Сергей Чернов.

С рождением малышки Черновы стали одной из пяти новоиспеченных многодетных семей Неверкинского района. Теперь их - 60. Все они получают денежную выплату в размере 9470 рублей ежемесячно. Ровно столько же каждый месяц получают и те, у кого в 2018-м родится первый ребенок.

«На сегодняшний день в районе данную выплату получают девять молодых семей, на финансирование направлено 273 тысячи рублей, денежные средства приходят своевременно и в полном объеме», - рассказала начальник управления социальной защиты населения администрации Неверкинского района Светлана Ильичева.

На ежемесячное пособие по уходу за первенцем имеют право те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 14500 рублей. Что касается тех, у кого в 2018 году родился третий и последующий ребенок, они имеют право на пособие, если доход каждого члена семьи не превышает 21825 рублей. Оформить денежную выплату можно в любом отделении МФЦ.

«Перечень документов: обязательно свидетельство о рождении, копия с регистрацией ребенка по месту проживания, паспорт родителей, справка о составе семьи, и размере заработной платы за последние 12 месяцев», - сказала ведущий специалист МФЦ Неверкинского района Наталия Ергакова.

Ежемесячное пособие на первенца выплачивают, пока ребенку не исполнится полтора года, в многодетных семьях - при достижении трехлетнего возраста. Специалисты управления соцзащиты напоминают, что родителям не стоит затягивать с оформлением пособий, ведь выплата начисляется с момента обращения.