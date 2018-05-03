В Неверкинском районе мужчину будут судить за смерть отца

В Неверкинском районе Пензенской области мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшем по неосторожности его смерть.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале пьяный мужчина поссорился со своим отцом. Во время скандала сын несколько раз вонзил в сельчанина нож. В результате потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Неверкинский районный суд для рассмотрения по существу», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».