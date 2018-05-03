В Неверкинском районе мужчину будут судить за смерть отца

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03 мая 2018, 10:32Криминал
В Неверкинском районе Пензенской области мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью отца, повлекшем по неосторожности его смерть.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале пьяный мужчина поссорился со своим отцом. Во время скандала сын несколько раз вонзил в сельчанина нож. В результате потерпевший от полученных травм скончался в больнице.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Неверкинский районный суд для рассмотрения по существу», - добавили в ведомстве.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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