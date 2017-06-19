В нескольких районах Пензы отключат воду

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19 июня 2017, 10:37Общество
У жителей нескольких улиц в Пензе возможны перебои с водоснабжением.
Как сообщает пресс-служба «Горводоканала», с 9 часов и до устранения утечки возможно ограничение подачи воды по следующим адресам: пр. Строителей, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86 и 88; Ладожская, 49, 51 и 59.
Также без воды могут остаться жители улиц Днепропетровской, Фурманова, 8, Островского, Ленина, Гагарина, Титова, 8 Марта, Беляева, Коммунистическая, Вяземского, Брестской, а также улицы и проездов Черниговские.
Кроме того, проблемы с водоснабжением возможны у жителей Бугровки (со стороны 8 Марта до ул. Средней), Карпинского (от 8 Марта до Громова), Суворова (от Кулакова до Глобуса), пр. Победы (от памятника до Серпуховской) и Цыганского поселка.
«Пугачева - М. Бугровка, Некрасова - Бекешская 2-75, горбольница №1, больница "Скорой помощи", областной противотуберкулезный диспансер и областная детская больница имени Филатова также будут испытывать перебои с водоснабжением», - говорится в сообщении.
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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