В нескольких пензенских селах восстанавливают систему водоснабжения

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25 июля 2019, 16:07Общество
В селах Кондоль, Васильевка, Засечное и в поселке Мичуринский по поручению губернатора Ивана Белозерцева восстанавливают системы водоснабжения.
«Люди не должны оставаться без воды. Такие вопросы решать нужно оперативно», - подчеркнул глава региона.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что в настоящее время специалисты восстановили водоснабжение в селе Васильевка, жители которого сообщали об отсутствии воды. Там установили насос на глубину 60 м и подключили его к центральному водоснабжению. Кроме того, планируют провести капитальный ремонт скважины, уже подготовлена смета. В селе Кондоль тоже изготовили локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта скважины.
В Засечном в артезианской скважине №10 выявили образование большого слоя отложений на стенках обсадной трубы и ухудшение качества воды. Администрация сельсовета заказала проектно-сметную документацию. Подрядчик приступил к аварийным работам по очистке стенок ствола скважины и полной замене оборудования.
В поселке Мичуринский подготовили сметный расчет по капитальному ремонту артезианской скважины. Специалисты пробурили новую скважина глубиной 190 м.
«Главам администраций нужно думать на перспективу, включать населенные пункты в программу «Чистая вода», проводить ремонт и реконструкцию систем водоснабжения своевременно, чтобы жители не страдали», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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