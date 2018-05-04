В нескольких больницах Пензенской области ввели карантин по кори

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04 мая 2018, 17:37Общество
В Пензенской области объявили о начале мероприятий по борьбе с распространением кори.
Корь - это острое вирусное заболевание, которое потенциально может привести к смерти заболевшего, заявила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального министерства здравоохранения Галина Рожкова. По ее словам, несколько лет корь вообще не фиксировалась в Пензенской области, чему способствовала высокоэффективная вакцинация населения.
Из трех людей, у которых в больницах области была диагностирована корь, один взрослый медик и двое детей, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В связи с этим, в ряде медучреждений объявили карантин, контактировавших с больными людьми привили.
Кроме того, тревогу у пензенских врачей вызывал факт отказа родителей одного из заболевших детей от вакцинации.
«Отказ от прививок, любых, - это предубеждение. Вакцина – это защита человека», - пояснила Галина Рожкова.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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