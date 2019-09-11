В некоторых районах Кузнецка на две недели отключили горячую воду

В городе Кузнецке Пензенской области полным ходом идет ремонт турбины на основном источнике теплоснабжения. В связи с этим в некоторых районах города временно отсутствует горячая вода. Специалисты рассчитывают завершить все работы на объекте в течение двух недель.

Бригада из Челябинска разбирает турбину на «ТЭЦ-3» - основном источнике теплоснабжения в Кузнецке. В первую очередь, меняют подшипники. Если зимой узел выйдет из строя, без отопления останется большая часть многоквартирных домов. Нужные для ремонта детали пришлось делать на заказ. На их производство ушло несколько месяцев.

«Был проведен аукцион. Подрядчик выиграл и после этого приступил к изготовлению запасных частей, которые будут использоваться при ремонте. Причем оборудование тоже специфическое, срок его изготовления занимает от двух до трех месяцев. Предприятий, которые делают капитальный ремонт таких турбоагрегатов в Российской Федерации - три или четыре»», - рассказал первый заместитель администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Сейчас в распоряжение специалистов поступили все детали, необходимые для ремонта турбины в машинном зале «ТЭЦ-3». На выполнение работ отведено 14 дней, однако есть вероятность, что подрядчик управится быстрее.

«Надеемся, что данный вид работ будет произведен раньше. Мы газ заказали только на неделю - с 9 по 16 сентября», - сказал заместитель технического директора теплоснабжающей организации Валерий Власов.

Одновременно с завершением ремонта парового турбоагрегата планируется закончить работу по замене наиболее ветхих участков тепловых сетей. Сейчас таких осталось два. Подрядчики намерены управиться с укладкой новых труб до середины сентября.