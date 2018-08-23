В Наровчатском районе женщина накинулась на сноху из-за SMS

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2018, 17:06Криминал
Как сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда, в мае сельчанка написала снохе несколько SMS, которые вызвали гнев получательницы сообщений. Решив разобраться с родственницей, женщина пришла к ней домой, ударила и начала таскать за волосы. Драку остановила свекровь.
В результате дебоширке назначили штраф – 5000 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 августа 2018, 19:59Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег
23 августа 2018, 19:29В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов
23 августа 2018, 19:26В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс
23 августа 2018, 19:18В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие
23 августа 2018, 19:12Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»
23 августа 2018, 19:07В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
23 августа 2018, 19:03В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018
23 августа 2018, 17:59Пенза вошла в число самых тихих городов России