В Наровчатском районе женщина накинулась на сноху из-за SMS

Как сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда, в мае сельчанка написала снохе несколько SMS, которые вызвали гнев получательницы сообщений. Решив разобраться с родственницей, женщина пришла к ней домой, ударила и начала таскать за волосы. Драку остановила свекровь.

В результате дебоширке назначили штраф – 5000 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».