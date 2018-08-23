23 августа 2018, 17:06Криминал

В Наровчатском районе женщина накинулась на сноху из-за SMS

Как сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда, в мае сельчанка написала снохе несколько SMS, которые вызвали гнев получательницы сообщений. Решив разобраться с родственницей, женщина пришла к ней домой, ударила и начала таскать за волосы. Драку остановила свекровь.

В результате дебоширке назначили штраф – 5000 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 114
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ