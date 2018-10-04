В Наровчатском районе загорелась баня

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04 октября 2018, 17:12Происшествия
В Наровчатском районе Пензенской области произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 3 октября в 20.17 в селе Наровчат на улице Максимка Горького загорелась баня. Огонь уничтожил стену строения. О наличии пострадавших неизвестно.
Тушили пожар три человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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