В Наровчатском районе загорелась баня

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 3 октября в 20.17 в селе Наровчат на улице Максимка Горького загорелась баня. Огонь уничтожил стену строения. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили пожар три человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».