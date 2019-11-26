В Наровчате открыли музей имени композитора Архангельского

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26 ноября 2019, 19:37Культура
В селе Наровчат Пензенской области открылся уникальный музей - в честь композитора духовной и народной музыки Александра Архангельского, который имел мировую известность.
Он родился 11 октября 1846 года в селе Старое Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губернии. Любовь к церковной музыке проявилась у Архангельского еще в детстве. Он пел при Покровском соборе, затем окончил духовную семинарию в Пензе. В 16 лет он становится регентом в архиерейском хоре, после чего уехал в Санкт-Петербург, а в 1880 году создал свой знаменитый хор, просуществовавший до 1935 года.
В церковной музыке Архангельский был новатором. Его нововведения сразу признавались и критиками, и слушателями. Так, он первый заменил в хоре мальчишеские голоса женскими. Именно для этого состава он написал свои знаменитые литургии и всенощные.
На открытие музея собрались представители местной и региональной власти, а также приехала дальняя родственница композитора Людмила Архангельская.
«Если взять историю семьи, можно целый роман написать. У нас в родне многие любят музыку. У брата - баритон, он в Тольятти, ему уже 80 лет, не смог приехать. Вообще, по мужской линии у всех хорошие голоса», - рассказала она.
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