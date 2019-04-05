07 апреля 2019, 15:00Культура

В Наровчате определили настоящий год появления поселения

Село Наровчат Пензенской области станет старше более чем на полвека. На его территории были найдены две монеты, датированные 1309 годом. Находка заставила специалистов всерьез задуматься о том, что поселение на этом месте появилось не в середине, а в начале XIV века. В Наровчате собрались историки, археологи и нумизматы, чтобы обсудить необычное открытие.

Оказавшись в Наровчате с первого взгляда сложно определить, чем он отличается от сотен других сел. В XIV веке на месте современного села располагался город Золотой Орды, который назывался Мохши. Согласно летописям, первые упоминания о Наровчате датируются 1361 годом. Однако на территории села были найдены монеты, которые чеканились на полвека раньше. Именно этому открытию посвятили всероссийскую научную конференцию.

Кроме пензенских историков, археологов и нумизматов в ней приняли участие специалисты из Татарстана, Нижнего Новгорода и других городов.

«Историческое поселение, связанное с Наровчатом, вызывает у специалистов и средних веков, и начальной истории, и позднего средневековья огромный интерес. Эта тема очень обширная, богатая и проблемная», - сказал доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Найденная монета очень легкая, и сильно истерлась за семь веков. Но, несмотря на это, оставшихся на ней символов хватило для того, чтобы историки определили, что она чеканилась в 1309 году. А это значит, что уже тогда там существовало поселение. Поэтому в 2019 году Наровчат отметит не 658 день рождения, как предполагалось, а 710-летний юбилей.

У исследователей остается еще немало поводов для споров относительно Наровчата. Досконально неизвестно, насколько крупным был город и где располагался монетный двор.

«Мы не видим там мощных ремесленных центров, которые бы шло какое-то производство, или ярмарочных площадей, где могла осуществляться торговля, да и монет города Мохши не находили, скорее всего, они в XIV веке не здесь чеканились», - рассказал кандидат исторических наук из Республики Татарстан Павел Петров.

Однако, несмотря на разногласия, в одном исследователи сходятся: в 1309 году там находилось развитое поселение. Уже тогда в городе Мохши существовал водопровод, бани, фонтаны с питьевой водой. Кроме того, по мнению историков, еще раньше там располагался древнемордовский город Наручадь. Поэтому дата основания Наровчата в будущем может вновь измениться. Дело за фактическими доказательствами. А пока в районе планируют увековечить последнее открытие.

«Первое предложение - это сделать не просто памятный камень, где будет написана дата первого упоминаний о Наровчате. Это будет историческая монета, скопированная с той, которую нашли археологи. Именно она послужила поводом поменять дату первого упоминания», - сказала глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко.

Также в краеведческом музее Наровчата появится новая экспозиция (6+), которая расскажет о том, как проходили исследования, позволившие точнее определить время появления села.

Культура
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