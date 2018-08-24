В Наровчате начались съемки второй части сериала пензенского КВНщика

Производством серий занимается компания «ПензФильмМаш», недавно получившая награду «Золотая кнопка» от видеохостинга Youtube за число подписчиков канала «Красавица и чудовище» (18+), которое достигло 1 миллиона человек.

По информации редактора авторских программ телеканала «Экспресс» Павла Прохоренкова, помогающего видеоблогерам, съемки проходят в тюремном замке - части Наровчатского краеведческого музея, где ранее располагалась тюрьма. Они продлятся до 8 сентября, сезон будет посвящен 90-м годам XX века.

Напомним, в феврале 2018 года сериал «Зема» (18+) стартовал с большим успехом: по словам одного из главных актеров, председателя союза КВН Пензенской области Семена Молоканова, первая серия всего за сутки набрала более 120 тысяч лайков.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».