В народном голосовании за имя пензенскому аэропорту лидирует Лермонтов

12 ноября стартовало общенациональное голосование проекта «Великие имена России» (6+). В шорт-лист выдающихся земляков, чье имя предлагают присвоить воздушной гавани Пензы, вошли Михаил Лермонтов, Александр Куприн и Виссарион Белинский. Напомним, всего проекте участвуют 47 крупнейших аэропортов России международного и федерального значения.

Специалистам всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) еще только предстоит определить имя, которое больше всего подходит пензенскому аэропорту. Однако по литературным флешмобам, акциям и многочисленным социологическим опросам горожан ясно, что лидирует Михаил Лермонтов. Не смотря на то, что с Пензой связаны более 150 литературных деятелей, а в конкурсном списке числятся еще имена Куприна и Белинского, именно уникальная усадьба, в которой провел детские годы Лермонтов считается визитной карточкой региона. Такое мнение в ходе пресс-конференции в областном центре высказал и режиссер Никита Михалков.

«Лермонтов, наверно. Боритесь. А пятигорскому аэропорту тогда имя Мартынова», - сказал он.

«Только завидую звездам прекрасным, только их место занять бы желал», - писал 17-летний Лермонтов. А спустя 180 лет, в 2011-м, словно выполняя желание великого поэта, уроженец Пензы, летчик-космонавт Александр Самокутяев выбрал «Тарханы» позывным, под которым прошла одна из космических экспедиций.

«Этим я хотел подчеркнуть важность Пензенской области, как места, где я родился», - рассказал летчик-космонавт.



Не исключено, что совсем скоро имя Лермонтова дополнит наименование Пензенской воздушной гавани в рамках реализации общенационального проекта «Великие имена России». Однако за это право Пензе придется побороться с Минеральными водами - крупнейшим аэропортом Ставрополья. На третьем этапе конкурса эксперты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей региона.

Свой выбор можно сделать на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, по телефону «горячей линии» - 8-800-707-93-17, а также в специально отведенных местах на железнодорожном и аэровокзале.