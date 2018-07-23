В Нахаловке огонь уничтожил гараж

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23 июля 2018, 11:34Происшествия
В Пензе в микрорайоне Нахаловка произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 22 июля в 19.12. На улице Чернышевского загорелся гараж. Огонь уничтожил крышу и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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