23 июля 2018, 11:34Происшествия

В Нахаловке огонь уничтожил гараж

В Пензе в микрорайоне Нахаловка произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 22 июля в 19.12. На улице Чернышевского загорелся гараж. Огонь уничтожил крышу и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 109
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7215683/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ