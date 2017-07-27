В МВД материалы о нарушениях "Югры" от ЦБ не поступали

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27 июля 2017, 15:52Лента новостей
В ведомстве сообщили, что не получали материалов о возможных нарушениях в деятельности банка "Югра".
Несмотря на заявления зампредседателя ЦБ о том, что регулятор обратился в надзорные органы в связи с выявленными нарушениями в деятельности финансово-кредитной организации, в МВД не поступало материалов по нарушениям.
В пресс-центре МВД агентству ТАСС сообщили, что в Следственный департамент, а также управление по борьбе с коррупцией материалы не поступали.
В первой декаде июля заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев заявил о том, что в "Югре" выявлены признаки возможного вывода активов, а также манипуляций со вкладами и недостоверность отчетности. Вместе с тем экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев позже опроверг обвинения со стороны ЦБ и указал на их несоответствие результатам проверок в банках в период с 2014 по 2017 годы.
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