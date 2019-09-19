В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер

В областном музее спорта открылась новая экспозиция, посвященная Заслуженному мастеру спорта СССР, Заслуженному тренеру России, уроженке Пензенской области Янине Затуливетер. О спортивной карьере сильной духом девушки теперь будут рассказывать юным гимнасткам. Вот уже 14 лет они принимают участие в ежегодном турнире, носящем ее имя.

Для родителей и младшей сестры Янины она навсегда останется не просто прославленной спортсменкой, а человеком с большой буквы.

«Гимнасткам нельзя сладкое. При этом раз в полгода сестра позволяла себе конфету. Представляете, она резала ее на 16 частей и ела по маленькому кусочку. Огромная сила воли, которая и позволила ей стать большим спортсменом», - рассказала сестра Янины Светлана Затуливетер.

В составе сборной гимнастка выигрывала чемпионат мира и Европы, становилась неоднократным победителем кубка мира, четырехкратной чемпионкой Советского Союза. Она не могла выступить на Олимпиаде - групповое многоборье стало олимпийским видом только с 1996 года, когда спортивная карьера уже была завершена. Побед своих воспитанниц Янине увидеть не пришлось: пензенская гимнастка погибла в автокатастрофе в 2005 году. Последние месяцы перед трагедией она успешно работала в качестве главного наставника сборной Румынии в групповых упражнениях.

«Никто не знает, что до нее там не было художественной гимнастики, они собрали команду просто из спортсменок, которых она подготовила к первенству Европы. Оно проходило в Москве. Ее воспитанницы сразу попали в шестерку. После этого у нее было много предложений, но она не планировала больше уезжать за границу», - сказал президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Янина была первой воспитанницей местной школы, которая стала Заслуженным мастером спорта. Благодаря ее достижениям о Пензе заговорили как о признанном центре художественной гимнастики, а в 2003-м ей присвоили звание Заслуженного тренера России. И это тоже исторический случай, ведь на тот момент Янине Затуливетер исполнился всего 31 год.