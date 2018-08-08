В Музее одной картины готовят новую экспозицию

В Пензе приступили к работе над новой экспозицией Музея одной картины. В ноябре горожанам представят шедевр великого русского художника Ильи Репина, который хранится в фондах пензенской картинной галереи (6+).

«Это будет портрет священника Петра. Потрясающая картина, одна из лучших, на мой взгляд, - шедевр среди мужских портретов», - сказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Традиционно презентацию картины сопроводят художественным фильмом о самой картине и ее авторе. Первые съемки запланированы уже на август. Планируется, что работать над картиной будут не только в Пензе. Для съемок творческая группа собирается побывать во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, в музее-усадьбе Репина «Пенаты», а так же в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Роль великого художника сыграет пензенский актер Александр Куприянов. Рабочие название ленты «Непостижимый Репин». Премьера фильма и презентация картины запланированы на 22 ноября.