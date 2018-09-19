В музее Ключевского выставили материалы о жизни Александра Солженицына

В Пензе открылась выставка (0+), посвященная 100-летию со дня рождения писателя, историка и общественного деятеля Александра Солженицына. Узнать больше о лауреате Нобелевской премии, авторе книги «Архипелаг ГУЛАГ» (16+) можно в музее имени Ключевского. Там собраны материалы о жизни Солженицына и фотографии, сделанные во время его визита в Пензу в 1995 году.

В пензенском музее имени Ключевского едва ли не впервые говорят не об уроженце Пензенской области, а о писателе, общественном деятеле Александре Солженицыне. Насыщенная событиями жизнь историка отражена в фотографиях и публикациях, представленных в новой экспозиции. Некоторые из них он лично передал в музей во время своего визита Пензу в конце прошлого века.

«Он посетил наш музей 1 сентября 1995 года. Видимо, это не случайно, потому Ключевский был для Солженицына одним из крупнейших авторитетов в русской истории. Его труды, взгляд на события были для Александра Исаевича очень важны», - рассказал директор учреждения Александр Плешков.

Среди даров писателя музею - уникальные экспонаты с автографами. Александр Солженицын подарил несколько книг и материалов, с которыми теперь могут познакомиться все желающие. Первыми экспозицию осмотрели гости из Екатеринбурга.

Всего на небольшом стенде уместились около 40 подлинников. Пензенцы и гости города могут изучить их до конца года.