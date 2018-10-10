В Москве состоялся крупный международный аптечный саммит

В Москве прошел международный аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ». В числе аккредитованных для участия в этом престижном мероприятии представителей СМИ оказались и журналисты телеканала «Экспресс».

Аптечный саммит: цифры и факты

Проведение подобного рода мероприятия давно стало не только хорошей традицией, но и знаковым событием для представителей отечественного и зарубежного фармрынка. Красноречивым тому подтверждением служат следующие цифры. В нынешнем году аптечный саммит посетили более 450 делегатов. В их числе - представители 100 крупнейших аптечных сетей нашей страны, а также 20 ведущих дистрибьюторов.

В рамках саммита прошли круглые столы, дискуссии, а также интервью с ведущими специалистами и инноваторами в области аптечного бизнеса. Модератором основного заседания был выбран генеральный директор компании «НоваМедика», обладатель целого ряда престижных премий Александр Кузин.

Какие вопросы поднимались на саммите?

Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ» интересен, прежде всего, тем, что круг вопросов для обсуждения заранее выбирается его участниками. Главной темой на повестке дня традиционно стала стратегия выживания на перенасыщенном конкурентном рынке. Отдельно заострялось внимание на состоянии региональных аптечных сетей, находящихся под спудом тотальной гегемонии фармацевтических гигантов.

Подобная ситуация вынуждает местные компании работать в рамках конкретно взятого региона, довольствуясь пресловутой синицей в руке.

Еще один актуальный вопрос – недостаточно высокая квалификация сотрудников, и могут ли в этой связи технические новшества упразднить профессию фармацевта.

Интересную мысль озвучил один из гостей саммита, проректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Захар Голант. По его мнению, наметившееся снижение покупательского спроса обусловлено тем, что большинство вращающихся сегодня на рынке препаратов не имеют доказанной эффективности. Подобная ситуация усугубляется еще и тем, что потребители зачастую предпочитают действовать по принципу «сам себе доктор», покупая лекарственные средства без рекомендации врача.

Завершился аптечный саммит вручением ежегодной международной премии в области аптечного бизнеса «Зеленый крест».