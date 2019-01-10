В Москве пройдут Дни Пензенской области

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10 января 2019, 16:36Бизнесновости
В конце января в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Пензенской области. Вопросы подготовки к ним обсудили в ходе рабочего совещания в региональном правительстве.
Как отметили в пресс-центре облправительства, мероприятие посвятят 80-летию образования региона.
«Наша задача – достойно представить свой регион. Сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о Пензенской области, о ее возможностях, чтобы как можно больше инвесторов проявили интерес к созданным у нас условиям ведения бизнеса», - сказал губернатор Иван Белозерцев.
Также он отметил, что региону есть, что показать и чем гордиться.
«Наш опыт работы в разных сферах деятельности, выработанные механизмы решения характерных для большинства регионов проблем, а также предложения по совершенствованию законодательства могут быть полезны», - подчеркнул губернатор.
Кроме того, в ходе заседания Иван Белозерцев дал несколько поручений по поводу организации мероприятий, на котором планируются доклады, презентации, выставки и представление пензенской продукции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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