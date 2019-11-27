В московском музее открылась выставка, посвященная пензенскому красноармейцу-минеру

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28 ноября 2019, 09:32Культура
В московском Музее Победы открылась выставка (0+), на которой представлены материалы об уроженце Пензенской области, красноармейце-минере восстановительного железнодорожного батальона, Герое Социалистического Труда Николае Агапове.
Экспозиция открылась в рамках выставочного проекта «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу», сообщает пресс-центр облправительства. Она проработает до конца декабря.
На выставке представлены более 20 подлинных предметов и документов из фондов музея. Среди экспонатов – фотографии и газеты времен войны, кузнечные инструменты, которые использовались для комплектования полевых кузниц железнодорожных войск. О биографии Николая Агапова рассказывает подборка снимков, среди которых - его детские и юношеские фотографии, а также в годы службы в рядах Красной армии. Кроме того, на выставке продемонстрируют противопехотные и противотанковые взрывные устройства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Николай Андреевич Агапов родился 26 ноября 1911 года в селе Кашкарово Пензенской области. Он был минером восстановительного железнодорожного батальона. При восстановлении путей в районе ст. Поворино внес рационализаторское предложение, которое помогло увеличить темп укладки в несколько раз. Также владер саперным делом. Участвовал в разминировании большого моста через Днепр в Днепропетровске.
За особые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Скончался Николай Агапов 3 мая 1985 года в родном селе.
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