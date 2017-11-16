16 ноября 2017, 15:06Общество В Мордовии за мошенничество осудят пензенского адвоката Пензенца обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба, сообщает сайт «Известия Мордовии» со ссылкой на Рузаевский районный суд.

Адвокат узнал, что в отношении руководящих лиц ТСЖ «Приреченское» расследуется факт возможного хищения и решил заработать. Он сообщил главному бухгалтеру этого товарищества, что на нее завели уголовное дело и ей грозит суд, говорится в сообщении.

В связи с этим пензенец предложи ей помощь для избежания наказания. За свои услуги он попросил 100 000 рублей. Адвокат принудил женщину подписать проект договора поручения на защиту ее интересов на предварительном следствии по уголовному делу.

Помогать своей клиентке он не собирался.

Далее за развитием событий начали наблюдать сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Главбух отдала мужчине 50 000 рублей. Оставшиеся деньги он хотел забрать позже.

На предварительном следствии свою вину адвокат полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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