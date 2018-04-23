В Мокшанском районе загорелся дом

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в 4.36 в селе Богородское. На улице Советская загорелся деревянный нежилой дом. Огонь уничтожил кровлю и помещения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар пять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».