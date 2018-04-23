23 апреля 2018, 13:36Происшествия

В Мокшанском районе загорелся дом

В Мокшанском районе Пензенской области утром 23 апреля произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в 4.36 в селе Богородское. На улице Советская загорелся деревянный нежилой дом. Огонь уничтожил кровлю и помещения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар пять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6799267/

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