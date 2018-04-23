В Мокшанском районе загорелся дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 апреля 2018, 13:36Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области утром 23 апреля произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в 4.36 в селе Богородское. На улице Советская загорелся деревянный нежилой дом. Огонь уничтожил кровлю и помещения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар пять сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 апреля 2018, 14:36Дежурства у пензенских водоемов позволили сократить число утонувших
23 апреля 2018, 14:06Стало известно, на сколько в Пензе вырастет тариф на воду
23 апреля 2018, 13:36В Мокшанском районе загорелся дом
23 апреля 2018, 13:04Белозерцев пригрозил министру промышленности увольнением
23 апреля 2018, 12:34В Бековском районе приятели попали под статью за кражу радиаторов
23 апреля 2018, 12:03Журналисты городского муниципального канала «ТВ-Пенза» выступили с открытым обращением на своем сайте....
23 апреля 2018, 11:33Губернатор раскритиковал главу минспорта Григория Кабельского
23 апреля 2018, 11:02Пензенец Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате РФ