В Мокшанском районе вспыхнул дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 октября 2018, 11:34Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области в ночь на 24 октября произошел пожар.
Звонок на пульт дежурного поступил 23 октября в 22.29. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в селе Саморуково вспыхнул шведский дом. Огонь полностью уничтожил шифер и все внутри жилища. О наличии пострадавших ничего не известно.
Тушили полыхающее строение четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 октября 2018, 13:40В школе №56 открыли обновленную баскетбольную площадку
24 октября 2018, 12:36В Пензенской области за 9 месяцев снизился уровень безработицы
24 октября 2018, 12:04На ул. Пролетарской неизвестный сбил пешехода
24 октября 2018, 11:34В Мокшанском районе вспыхнул дом
24 октября 2018, 11:03Кузнечанин торговал наркотиками за биткоины
24 октября 2018, 10:33В Терновке иномарка сбила женщину
24 октября 2018, 10:02Полицейские предостерегают пензенцев от интернет-мошенников
24 октября 2018, 09:32В Спасском районе произошло ДТП, есть пострадавшие