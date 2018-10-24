24 октября 2018, 11:34Происшествия

В Мокшанском районе вспыхнул дом

В Мокшанском районе Пензенской области в ночь на 24 октября произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил 23 октября в 22.29. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в селе Саморуково вспыхнул шведский дом. Огонь полностью уничтожил шифер и все внутри жилища. О наличии пострадавших ничего не известно.

Тушили полыхающее строение четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7609841/

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