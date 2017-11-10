10 ноября 2017, 16:34Происшествия В Мокшанском районе водитель авто пострадал в ДТП с фурой На трассе в Мокшанском районе Пензенской области произошла серьезная авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 ноября в начале седьмого вечера. На 596-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого находился 30-летний мужчина, и большегруз «Мерседес Бенц» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель легковой машины, его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6084707/, скриншот - https://vk.com/penza_now

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