В Мокшанском районе водитель авто пострадал в ДТП с фурой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 ноября 2017, 16:34Происшествия
На трассе в Мокшанском районе Пензенской области произошла серьезная авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 ноября в начале седьмого вечера. На 596-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого находился 30-летний мужчина, и большегруз «Мерседес Бенц» под управлением 48-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель легковой машины, его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 ноября 2017, 19:53В Пензе сотрудников ОВД поздравили с профессиональном праздником
10 ноября 2017, 19:47В Пензе торжественно открыли «Сквер полярников»
10 ноября 2017, 19:43В Кузнецке появится выставочный зал
10 ноября 2017, 19:37Спортблок: шорт-трек, хоккей, футбол
10 ноября 2017, 19:31В пензенском музее одной картины сменят экспозицию
10 ноября 2017, 19:29Пучков высоко оценил подготовку Пензенской области к зиме
10 ноября 2017, 19:22В пензенской больнице провели более 200 операций по замене суставов
10 ноября 2017, 19:04В осенний призыв в армию уйдут 66 кузнечан