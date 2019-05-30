В Мокшанском районе вдова добилась компенсации за смерть мужа на работе

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30 мая 2019, 15:04Общество
38-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области через суд добилась компенсации морального вреда за смерть мужа на работе.
Установлено, что 34-летний электромонтер трудился в селе Пяша, его ударило током, и мужчина скончался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. Мастера организации приговорили за это к одному году колонии.
Жене и маленькой дочери погибшего работодатель выплатил пособие, равное годовой зарплате мужчины, единовременную материальную помощь, каждый месяц доплачивает деньги к пособию по потере кормильца, а также оказывает помощь.
Однако вдова обратилась в суд и попросила взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В итоге в пользу пензячки и ее дочери организация должна будет выплатить по 200 тыс. рублей каждой, а также - 81630 рублей в качестве компенсации затрат на погребение погибшего.
Ответчик по делу не согласился с величиной сумм и подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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