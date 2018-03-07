В Мокшанском районе в ДТП с грузовым фургоном погиб мужчина

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07 марта 2018, 17:39Происшествия
В Пензенской области произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 6 марта в 20.10. На дороге «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись Chevrolet Niva и грузовой фургон «ГАЗ-2790-000001002».
В результате аварии на месте происшествия скончался 25-летний водитель иномарки. Кроме того, травмы получил 28-летний мужчина, находившийся за рулем фургона, его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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