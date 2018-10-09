09 октября 2018, 09:42Происшествия

В Мокшанском районе утром сгорел дом

В Мокшанском районе Пензенской области утром 9 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 4.55 в поселке Мокшан на улице Охлопкова загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7545751/

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