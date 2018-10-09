В Мокшанском районе утром сгорел дом

По предварительным данным, в 4.55 в поселке Мокшан на улице Охлопкова загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».