В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову

В документе отмечается, что с соответствующим ходатайством выступила администрация Мокшанского района. Ее планируют разместить в селе Елизаветино на здании по ул. Центральная, 28.

Николай Александрович Поликарпов 37 лет проработал директором совхоза «Елизаветинский» Мокшанского района. Вывел его в передовые хозяйства. Благодаря ему в Елизаветино были построены газопровод, дорога, проведены водопроводные сети, возведены школа и детский сад.

Народный депутат СССР, избирался депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов, депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, председателем комиссии по аграрной политике.

Скончался 6 марта 2015 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».