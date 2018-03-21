В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 марта 2018, 17:37Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о размещении мемориальной доски Николаю Поликарпову.
В документе отмечается, что с соответствующим ходатайством выступила администрация Мокшанского района. Ее планируют разместить в селе Елизаветино на здании по ул. Центральная, 28.
Николай Александрович Поликарпов 37 лет проработал директором совхоза «Елизаветинский» Мокшанского района. Вывел его в передовые хозяйства. Благодаря ему в Елизаветино были построены газопровод, дорога, проведены водопроводные сети, возведены школа и детский сад.
Народный депутат СССР, избирался депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов, депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, председателем комиссии по аграрной политике.
Скончался 6 марта 2015 года.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 марта 2018, 19:12Пензенские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ
21 марта 2018, 19:03В Пензе прошли соревнования по национальной борьбе куреш
21 марта 2018, 17:59За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО
21 марта 2018, 17:37В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову
21 марта 2018, 17:06МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта
21 марта 2018, 16:36В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб
21 марта 2018, 16:04В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге
21 марта 2018, 15:34Пензенцев просят убрать машины с обочин