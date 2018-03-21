21 марта 2018, 17:37Бизнесновости

В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о размещении мемориальной доски Николаю Поликарпову.

В документе отмечается, что с соответствующим ходатайством выступила администрация Мокшанского района. Ее планируют разместить в селе Елизаветино на здании по ул. Центральная, 28.

Николай Александрович Поликарпов 37 лет проработал директором совхоза «Елизаветинский» Мокшанского района. Вывел его в передовые хозяйства. Благодаря ему в Елизаветино были построены газопровод, дорога, проведены водопроводные сети, возведены школа и детский сад.

Народный депутат СССР, избирался депутатом Пензенского областного Совета народных депутатов, депутатом Законодательного Собрания Пензенской области, председателем комиссии по аграрной политике.

Скончался 6 марта 2015 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
просмотров 74
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ