В Мокшанском районе столкнулись «Опель» и «Лада»

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27 июня 2017, 09:21Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области столкнулись две легковушки.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 26 июня в 21.40 на трассе Р-158, дорогу не поделили «Опель Корса» и «Лада Приора».
В результате ДТП пострадало несколько человек, информация уточняется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По данному факту ведется проверка.
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