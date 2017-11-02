В Мокшанском районе столкнулись фура и две иномарки

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02 ноября 2017, 10:35Происшествия
На 589-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошла авария с участием трех машин.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ДТП случилось 1 ноября в 15.20. Участниками происшествия стали фура, «Хендай» и «Шевроле». В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока не известно.
К устранению последствий ДТП привлекали троих человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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