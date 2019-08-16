В Мокшанском районе стартовал трехдневный чемпионат по ловле карпа

В Мокшанском районе стартовал чемпионат области по спортивной ловле карпа (0+). В турнире участвуют 22 пары рыбаков из Пензы, Сарова, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Саратова и Саранска. Соревнования продлятся три дня.

Участники чемпионата Пензенской области по ловле карпа приехали в Мокшанский район ранним утром. Необходимо было обо всем позаботиться за несколько часов до старта турнира. Рыбаки привели в боевую готовность снаряжение, расставили палатки, которые на несколько дней станут их домом. Кроме того, нужно было заранее исследовать свой сектор.

«Изучаем структуру дна, глубину в секторе, перепады, ямки, где ракушки или ил. Мы рисуем подробную карту. Кто-то 15 минут этому уделяет, кто-то три часа, кто-то полдня, чтобы потом сесть, изучить все, принять решение, где будем ловить, какие есть перспективные места, точки», - рассказал участник чемпионата Александр Брик.

Каждая команда состоит из двух пар, поэтому берег разбит на 22 сектора. Они ловят разную по весу рыбу, однако максимальный вес одного карпа составляет около 20 килограммов.

За победу борются далеко не новички. Опыт сказывается и на результате. В 2018 году общий улов победителей превысил 100 килограммов. Однако ни один карп, которого поймают участники, не станет ужином, ведь самое главное - это сохранность рыбы.

«Спортсмены стараются нанести наименьший урон рыбе при ловле. Все прикладывают максимум усилий, чтобы она осталась неповрежденной. Ее поймают, взвесят и отпустят», - сказал главный судья чемпионата Владимир Люлин.

Спортивная ловля карпа - технически сложный вид спорта. Каждый рыбак берет с собой удилища на все случаи жизни. Одни предназначены для изучения водоема, другие нужны для прикормки рыбы. Для этого также используются так называемые бомбочки, наполненные кормом, но главным снаряжением остаются удочки. У каждого участника их четыре.

Итоги чемпионата Пензенской области по спортивной ловле карпа подведут 18 августа. Победитель получит шанс проявить себя на всероссийском уровне и выступить на чемпионате страны (0+).