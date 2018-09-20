В Мокшанском районе сгорел жилой дом

По предварительным данным, 19 сентября в 14.26 в селе Скачки на улице Молодежная вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили горящую постройку четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».