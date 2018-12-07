В Мокшанском районе сгорел деревянный дом

По предварительным данным, инцидент произошел в 4.19 в селе Елизаветино на улице Центральной. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища, частично обгорел фасад. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».