В Мокшанском районе сгорел деревянный дом

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07 декабря 2018, 13:36Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области утром 7 декабря вспыхнул деревянный дом.
По предварительным данным, инцидент произошел в 4.19 в селе Елизаветино на улице Центральной. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища, частично обгорел фасад. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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