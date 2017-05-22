22 мая 2017, 16:31Происшествия В Мокшанском районе ребенок попал под отлетевшее от машины колесо В Мокшанском районе Пензенской области на 576 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 21 мая в 10.15. У автомобиля «МАЗДА-ВТ 50» отлетело колесо от прицепа «ЛАВ-810128». Колесо попало в мальчика 2012 года рождения.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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