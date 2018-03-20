В Мокшанском районе планируют увеличить объемы производства овощей

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20 марта 2018, 19:41Общество
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков рассказал о перспективах тепличного овощеводства. Сейчас в крестьянских фермерских хозяйствах области реализуется целый комплекс небольших проектов, связанных с выращиванием овощей в закрытом грунте. Ряд предпринимателей уже получают поддержку от правительства региона. Однако в области готовы поддержать и проекты создания крупных тепличных хозяйств.
«Есть проект, который мы сейчас обсуждаем с группой компаний, - перепрофилировать в Мокшанском районе часть недостроенных теплиц под выращивание овощных культур, с возможностью пересадки в зищищенный грунт», - сказал Андрей Бурлаков.
Выращивание овощей в теплицах - не дешево и требует помимо водоснабжения бесперебойной подачи тепла и электричества. Тем не менее, как отметил Андрей Бурлаков, в Пензенской области будут увеличиваться как объемы производства, так и ассортимент выращиваемой продукции.
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