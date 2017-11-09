В Мокшанском районе перевернулась иномарка, есть пострадавшие

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09 ноября 2017, 17:32Происшествия
На 574-м километре трассы М-5 «Урал» произошла авария.
Утром 9 ноября в Мокшанском районе опрокинулся автомобиль «Форд Фокус». В ДТП пострадали несколько человек. Об их состоянии пока не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к устранению происшествия привлекали трех человек и одну единицу спецтехники.
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