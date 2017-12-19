19 декабря 2017, 19:46Криминал В Мокшанском районе поймали вора-домушника «Залез через окно и вынес чужое имущество». По такой схеме житель поселка Мокшан Пензенской области проникал в частные домовладения, расположенные в близлежащих селах. Продавать украденную бытовую технику он не собирался, а планировал таким образом обустроить свою квартиру.

Дверь была неплотно заперта, а оконная рама легко снималась. Отказаться от соблазна залезть в чужой дом, не было сил. Так объяснил свои действия безработный житель районного поселка Мокшан. Мужчина проник в домовладение через окно и вытащил оттуда продукты питания, DVD-проигрыватель и музыкальные колонки. Останавливаться на этом он не собирался.

Выяснилось, что вор - человек опытный, и за его плечами есть четыре тюремных срока по статье «Кража». Мужчина рассказал, что каждый раз шел на преступление в состоянии алкогольного опьянения. Под действием горячительного, он успел проникнуть еще в несколько домов в селах Дмитриевка, Богородское и Михайловка Мокшанского района.

«Злоумышленник проводил своеобразную разведку в вышеуказанных населенных пунктах и подбирал дома, где жильцы отсутствуют на протяжении рабочего дня, а с дверями проблем не возникало», - прокомментировал начальник УМВД по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Сейчас злоумышленник арестован и находится в следственном изоляторе. Уже доказано, что мужчина причастен, как минимум, к трем кражам. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Криминал

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