В Мокшанском районе парня осудили за связь с несовершеннолетней

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23 декабря 2016, 11:01Криминал
20-летний житель Мокшанского района Пензенской области осудили за половую связь с несовершеннолетней.
Установлено, что парень не раз вступал в половую связь с 15-летней односельчанкой. Свою вину в суде он отрицать не стал.
«С учетом мнения государственного обвинителя судом отменено ранее наложенное на молодого человека условное осуждение за хищение и незаконный оборот наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В общей сложности ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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