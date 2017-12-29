29 декабря 2017, 19:16Общество В Мокшанском районе открылся культурно-досуговый центр В 2017 году в Пензенской области более чем у 10 культурных учреждений появилась возможность обновиться. Отремонтировали здания и получили звуковое и световое оборудование в рамках конкурса муниципальных домов культуры. В Мокшанском районе победителями стали сразу три объекта.

В богородском культурно-досуговом центре стало светлее, теплее и уютнее. Учреждение признали победителем в конкурсе муниципальных домов культуры и выделили на ремонт более трех миллионов рублей.

«У нас новые стены, двери и потолок. Стало чисто и аккуратно, поменяли полы и постелили линолеум», - рассказала директор богородского культурно-досугового центра Мокшанского района Елена Тихонова.

В федеральном проекте «Местный дом культуры» приняли участие 15 муниципалитетов. В Мокшанском районе средства на ремонт и приобретение музыкального и звукового оборудования получили три учреждения. Поздравить с открытием в село Богородское приехала Татьяна Курдова. Министр культуры и туризма Пензенской области осмотрела большой зал, репетиционные комнаты и читальные залы библиотеки.

«Результат вызвал у меня положительные эмоции. Между тем, что было, и тем, что стало - колоссальная разница. Мы рады, что наконец-то дома культуры на селе поднимаются», - сказала Татьяна Курдова.

В 2017 году в районе создано четыре новых творческих объединения, в их числе - хореографический коллектив «Адреналин», который стал лауреатом второй степени на областном фестивале «Пензенские звездочки».

«Мы приехали открывать праздник для села. Выступать на этой сцене было очень приятно, атмосфера прекрасная, зритель поддерживал», - рассказал хореограф молодежного хореографического коллектива «Адреналин» Максим Горло.

Много планов и у сотрудников богородского культурно-досугового центра. Для детей проведут новогодние елки, а на сцену пригласят профессиональные коллективы из областного центра. В 2018 году по программе «Местный дом культуры» у отремонтированного учреждения появится возможность приобрести новое оборудование.

Общество

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