В Мокшанском районе опрокинулась легковушка

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02 сентября 2019, 17:59Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 сентября в 19.00 на 13 километре дороги «Мокшан-Нижний Новгород-Саратов» автомобиль ВАЗ-21140, которым управлял 54-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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