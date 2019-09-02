В Мокшанском районе опрокинулась легковушка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 сентября в 19.00 на 13 километре дороги «Мокшан-Нижний Новгород-Саратов» автомобиль ВАЗ-21140, которым управлял 54-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».